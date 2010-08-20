Производитель: колбасы и мясопродукты подорожают минимум на 10%

До конца года колбасы и мясопродукты подорожают не менее чем на 10%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила председатель правления ОАО «Кременчугмясо» (Кременчуг, Полтавская обл.) Ирина ДРОЗДОВА.

По ее словам, причин подорожания данной продукции сегодня несколько. Первая – это подорожание газа, электроэнергии, воды, горюче-смазочных материалов. Вторая – дефицит и подорожание сырья.

«Самое существенное, что повлияет на цену, – это подорожание сырья. Сейчас дефицит говядины в Украине, поэтому товаропроизводитель увеличивает цену. С начала года сырье возросло в цене на 15-20%, особенно за последний месяц. В июле 1 кг живого веса коровы мы покупали по 10,80 грн., а сейчас – по 11,5-12 грн. Быков уже продают по 14 грн.», – сказала И.ДРОЗДОВА.

Справка УНИАН. ОАО «Кременчугмясо» – одно из ведущих мясоперерабатывающих предприятий Украины, созданное в 1998 году. Мощности предприятия рассчитаны на переработку 70 тонн колбасных изделий и копченостей в сутки. Продукция выпускается под ТМ «Фарро». Ассортимент составляет более 250 наименований. Продукция представлена во всех регионах Украины, поставляется в крупнейшие сети супермаркетов.