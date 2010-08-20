В Харьковской обл. производство сельхозпродукции сократилось

Объем производства валовой продукции сельского хозяйства в Харьковской области за январь-июль 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 11%, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях – сократился на 24,4%, в хозяйствах населения - вырос на 4,9%.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Харьковской области.

По данным облстата, за январь-июль производство продукции растениеводства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшилось на 27,8%, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях – уменьшилось на 49,8%, в хозяйствах населения – увеличилось на 14,3%.

За январь-июль в области собрано картофеля 6,6 тыс. т - на 2,1% больше, чем в прошлом году. Валовой сбор овощей составил 140,6 тыс. т (на 63,5% больше), в том числе открытого грута - 111,1 тыс. т (на 77,7% больше). Плодов и ягод собрано 19,1 тыс. т (на 40,8% больше), из них ягод - 4 тыс. т (на 11,1% меньше).

За январь-июль 2010 года объем производства продукции животноводства по сравнению с соответствующим периодом 2009 года увеличился на 4,4%, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях – увеличился на 10,4%, в хозяйствах населения - сократился на 0,4%. За январь-июль производство всех видов мяса в живом весе увеличилось на 3,1% – до 63,5 тыс. т, производство яиц птицы всех видов увеличилось на 19,2% – до 629,5 млн. штук. При этом производство молока снизилось на 2,4% – до 276,6 тыс. т.

В ГУ статистики сообщают что, в хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 августа поголовье крупного рогатого скота сократилось на 2,2% и составило 224,6 тыс. голов, в том числе поголовье коров сократилось на 3,3% – до 98,1 тыс. голов. При этом увеличилось поголовье свиного стада на 13,3% – до 281,6 тыс. голов, поголовье овец и коз увеличилось на 6,3% – до 99,3 тыс. голов, поголовье птицы всех видов осталось на уровне прошлого года и составило 11,3 млн. голов. Из общеобластного количества сельскохозяйственных животных на начало августа 2010 года в секторе домохозяйств содержалось 50% численности крупного рогатого скота и свиней, 60% птицы, а также 87% овец и коз.