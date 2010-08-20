АФЗУ призывает власть не допустить ограничения экспорта зерна

Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины (АФЗУ) обратилась к президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и премьер-министру Николаю АЗАРОВУ, Антимонопольному комитету Украины, Министерству аграрной политики Украины, Министерству экономики Украины с призывом не допустить введения административных ограничений на экспорт зерна.

В обращении, текстом которого располагает УНИАН, представители ассоциации призывают власти принять меры для создания Аграрным фондом необходимых запасов продовольственного зерна для внутренних потребностей Украины и способствовать соблюдению уровня индикативных цен на зерно не ниже следующих: пшеница І класса – 1850 грн./т.; пшеница ІІ класса – 1750 грн./т.; пшеница ІІІ класса – 1700 грн./т.; пшеница ІV класса – 1600 грн./т.; пшеница V класса – 1600 грн./т.; пшеница VІ класса – 1500 грн./т.; ячмень – 1600 грн./т.

АФЗУ отмечает, что необходимо предусмотреть в государственном бюджете на 2011 год финансовую поддержку аграрного комплекса согласно принятым программам, предоставить Аграрному фонду статус национального зернотрейдера и наполнить его оборотными средствами в сумме 5 млрд. грн., предусмотреть для создания сельскохозяйственных обслуживающих зерновых кооперативов 1 млрд. грн.

В обращении также отмечается, что в случае игнорирования требований Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины будет отстаивать свои права, гарантированные законами Украины, в том числе путем проведения всеукраинских акций протеста.