В Украине производство сливочного масла выросло

В Украине по итогам января-июля 2010 года произведено 46,2 тыс. тонн сливочного масла, что на 2,7% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в июле т.г. было произведено 9 тыс. тонн сливочного масла, что на 1,8% больше, чем в июле 2009 года, и на 9,8% меньше, чем в июне 2010 года.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2009 года в Украине было произведено 74,5 тыс. тонн сливочного масла, что на 12% меньше, чем в 2008 году.