В Украине производство подсолнечного масла выросло

В Украине по итогам января-июля 2010 года произведено 1 млн. 784 тыс. тонн подсолнечного нерафинированного масла, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в июле т.г. в стране было произведено 226 тыс. тонн масла, что на 8,1% больше, чем в июле 2009 года, и на 12,6% меньше, чем в июне 2010 года.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году в Украине было произведено 2,7 млн. тонн подсолнечного нерафинированного масла, что на 49,5% больше, чем в 2008 году.

Емкость украинского рынка подсолнечного масла специалисты оценивают в 500-600 тыс. тонн в год.