Сократилось производство соков и нектаров
14:02, 20 августа 2010Агро
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За 7 месяцев на 7,7%
В Украине производство фруктовых, овощных соков и нектаров по итогам января-июля 2010 года составило 399 тыс. тонн, что на 7,7% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.
Согласно сообщению, в июле т.г. в стране было произведено 56,7 тыс. тонн соков и нектаров, что на 10,6% меньше, чем в июне 2010 года, и на 17% меньше, чем в июле 2009 года.
Как сообщал УНИАН, в 2009 году производство фруктовых, овощных соков и нектаров в Украине составило 702 тыс. тонн, что на 28% меньше, чем в 2008 году.
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