В Украине уменьшилось производство колбас

В Украине производство колбасных изделий по итогам января-июля 2010 года составило 149 тыс. тонн, что на 2% меньше, чем за аналогичный период 2009 год.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в июле т.г. в стране было произведено 23,9 тыс. тонн колбас, что на 1% больше, чем в июне 2010 года, и на 0,1% больше, чем в июле 2009 года.

Справка УНИАН. Производство колбасных изделий в Украине в 2009 году выросло на 19,3% – до 260 тыс. тонн, в 2008 году – на 0,7%, до 322 тыс. тонн.