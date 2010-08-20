Выпечка хлеба сократилась на 3,6%
14:08, 20 августа 2010Агро
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За январь-июль до 975 тыс. тонн
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.
Согласно сообщению, в июле т.г. в стране было произведено 146 тыс. тонн хлебобулочных изделий, что на 1,7% больше, чем в июне 2010 года, и на 4,6% меньше, чем в июле 2009 года.
Как сообщал УНИАН, в 2009 году производство хлебобулочных изделий в Украине составило 1,754 млн. тонн, что на 7,9% меньше, чем в 2008 году.
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