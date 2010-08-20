Цены на агропродукцию в Украине выросли на 22%

В Украине за январь-июль 2010 года средние цены продажи аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями по всем направлениям реализации выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, цены на продукцию растениеводства выросли на 34%, на продукцию животноводства – на 12%.

В июле т.г. по сравнению с июнем средние цены реализации аграрной продукции увеличились на 5%, в т.ч. на продукцию растениеводства – на 8%, на продукцию животноводства – снизились на 0,3%.