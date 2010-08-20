Цены на агропродукцию в Украине выросли на 22%
14:40, 20 августа 2010Агро
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За семь месяцев
В Украине за январь-июль 2010 года средние цены продажи аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями по всем направлениям реализации выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.
Согласно сообщению, цены на продукцию растениеводства выросли на 34%, на продукцию животноводства – на 12%.
В июле т.г. по сравнению с июнем средние цены реализации аграрной продукции увеличились на 5%, в т.ч. на продукцию растениеводства – на 8%, на продукцию животноводства – снизились на 0,3%.
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