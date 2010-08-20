В США взволнованы намерениями Украины ввести квоты

Американская торговая палата в Украине и Американско-украинский деловой совет (ЮСЮБиСи) обеспокоены намерениями Украины ввести квоты на экспорт зерна.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Украинской зерновой ассоциации (УЗА), эти организации обратились к украинскому руководства с заявлением.

В заявлении, текст которого имеет в своем распоряжение УНИАН, отмечается, что сообщения об экспортных ограничениях в России и Таджикистане и административных мерах, примененных Украиной, повлекли значительное увеличение цен на рынке зерна в начале августа.

Американская торговая палата и Американско-украинский деловой совет понимают обеспокоенность украинского правительства повышением цен на зерно и хлеб, но при этом отмечают, что международный опыт доказывает эффективность предоставления целевой помощи наиболее уязвимым группам населения для повышения их платежеспособности.

“Никакая форма ограничения торговли или контроля цен нежелательна, поскольку снижает цены сельскохозяйственных производителей и вынуждает их выращивать другие культуры. Более того, такие мероприятия не являются целевыми и потому лица с высшей прибылью получают такие же преимущества, как и лица с низким доходом”, - идет речь в заявлении.

Также в заявлении перечисляются меры украинского правительства для ограничения экспорта зерна, которые характеризуются как нетарифные торговые барьеры. В частности, организации напоминают об изменении процедуры контроля качества зерна Государственной таможенной службой Украины, невыдаче железной дорогой разрешений на использование вагонов для экспорта зерна.

“В придачу к этому, нам стало известно, что местные органы управления обращаются к компаниям, которые торгуют зерном, по поводу применения срочных мер по закупке зерна по ценам, ниже рыночных. Они также угрожают трейдерам, что последних ожидают жесткие меры, если их компании не будут сотрудничать в этом вопросе”, - идет речь в заявлении.

Американская торговая палата и Американско-украинский деловой совет отмечают, что большинство торговых компаний в Украине сейчас откажутся от любых закупок зерна, следовательно, можно допустить, что это и является истинным намерением, которое стоит за всеми этими мерами.

“Из-за угрозы компаниям или даже отдельным личностям в компаниях, или внедрения непрозрачных мер и самовольных необоснованных новых процедур, экспорт зерна из Украины фактически остановился”, - говорится в заявлении.

Компании-члены Американской торговой палаты и Американско-украинского делового совета заявляют, что надеются на срочное положительное решение вопроса с экспортом зерна и готовы сотрудничать с украинским правительством, чтобы найти такое решение, которое удовлетворит всех участников спора.