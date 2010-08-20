МинАП: цены на муку стабилизировались

Заместитель министра аграрной политики Украины Сергей ТРЕГУБЕНКО заявляет о стабилизации цен на муку в стране и отмечает, что причин для роста цен на хлеб нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции. По словам замминистра, приняты необходимые меры для стабилизации ситуации на рынке: подписан меморандум с производителями зерна, муки и хлеба, установлена стабилизационная цена на муку. Государство выделило 5 млрд. грн. на стабилизацию ситуации на рынке сельскохозяйственной продукции, сообщил С.ТРЕГУБЕНКО.

По его словам, также уже утверждена программа компенсации государством процентов по кредитам, куда включена хлебопекарная отрасль. Кроме того, рассматривается предложение ввести в Налоговый кодекс нулевую ставку НДС для хлебопекарской отрасли.

«Благодаря совместным действиям, которые были проведены Министерством аграрной политики, зернотрейдерами при участии Аграрного фонда несколько недель назад, должен отметить, что по многим культурам, в том числе и продовольственным, цены начали падать», - заявил заместитель директора Аграрного фонда Украины Александр ЛАВРИНЧУК.

На данный момент Аграрный фонд продолжает скупать зерно по таким ценам: 1,8 тыс. грн. за 1 тонну - зерно первого класса, 1,6 тыс. грн. - зерно второго класса, 1,5 тыс. грн. – зерно третьего класса и 1,38 тыс. грн. за 1 тонну – зерно четвертого класса.

По прогнозам С.ТРЕГУБЕНКО, в Украине всего ожидают около 40 млн. тонн зерна нового урожая.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день в Украине собрано более 27 млн. тонн зерна.