В Украине сократили вылов рыбы и водных ресурсов на 15%

Украина в январе-июле т.г. сократила вылов рыбы и других водных живых ресурсов на 15% против аналогичного периода 2009 года – до 114,1 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В том числе вылов рыбы уменьшился на 5,9% по сравнению с январем-июлем 2009 г. и составил 111,2 тыс. т (97,5% от общего объема).

Объем добычи других водных живых ресурсов в Украине за 7 месяцев 2010 г. составил 17,9% от показателя января-июля 2009 г. – всего 2,9 тыс. тонн.