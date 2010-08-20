В Украине в январе-июле т.г. производство яиц выросло на 6% против соответствующего периода 2009 г. – до 10 млрд. 80,7 млн. штук.

Такие данные УНИАН предоставили в Государственном комитете статистики Украины.

При этом сообщается, что в сельскохозяйственных предприятиях производство яиц выросло на 9,7% – до 5 млрд. 583,2 млн. штук, в хозяйствах населения – на 1,8%, до 4 млрд. 497,5 млн. штук.

Доля населения в общем объеме производства яиц за 7 месяцев т.г. снизилась до 44,6% против 46,5% за аналогичный период 2009 г.