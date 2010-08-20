Выпуск молока сократился на 3,3%

В Украине в январе-июле 2010 года производство молока сократилось на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 6 млн. 723,4 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в сельскохозяйственных предприятиях производство молока сократилось на 0,7% – до 1 млн. 375,4 тыс. тонн, а в хозяйствах населения – на 4%, до 5 млн. 348 тыс. тонн.

Доля населения в общем объеме производства молока в январе-июле т.г. снизилась до 79,5% против 80,1% за аналогичный период 2009 года.