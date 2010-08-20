В Кировоградской обл. урожай плодов и ягод увеличился на 17,5%

В Кировоградской области на начало августа 2010 года хозяйствами всех категорий собран урожай плодово-ягодной продукции в объеме 12,9 тыс. тонн, что на 17,5% больше, чем в прошлом году.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Производство увеличилось за счет расширения посевных площадей на 6% при средней урожайности 10,9 ц/га.

В то же время всеми категориями хозяйств собран урожай картофеля в объеме 1,1 тыс. тонн (урожайность - 89 ц/га), что на 5,7% больше, чем в прошлом году.

Производство овощей открытого грунта увеличилось на 6,3% по сравнению с прошлогодним показателем и составило 31,9 тыс. тонн (урожайность 79 ц/га).

Хозяйствами населения получено 97,7% общего объема картофеля и 94,4% овощей.