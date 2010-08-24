Сорочинскую ярмарку посетило 780 тыс человек

В период с 18 по 21 августа 2010 Национальную Сорочинскую ярмарку посетили 780 000 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ МВД Украины в Полтавской области.

По их данным, для обеспечения охраны общественного порядка и безопасного отдыха задействовано более 500 работников милиции, для которых разработано 17 маршрутов патрулирования.

«Поэтому и третий день национального Сорочинской ярмарки прошел спокойно и без происшествий. Вчера работниками милиции составлено 79 административных протоколов, из них: за мелкое хулиганство и появление в общественном месте - по 5, за нарушение ветеринарного законодательства - 4. Львиная доля протоколов составлено сотрудниками Госавтоинспекции (60 протоколов, 10 из которых - за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии). Также задокументировано 4 нарушения правил торговли и 1 - лицензионных условий», - сказано в сообщении милиции.

Правоохранители работают в круглосуточном режиме, также установлены камеры видеонаблюдения. Сама ярмарка будет работать до 22 августа включительно.