Кабмин планирует утвердить квоты на экспорт зерна

Кабинет министров Украины в среду планирует рассмотреть вопрос о введении квот на экспорт зерна для обеспечения продовольственной безопасности страны, сообщает РИА Новости

Из-за аномальной жары на Украине правительство снизило прогноз урожая с 46-48 до 42-43 миллионов тонн. Засуха и снижение мировых запасов зерна спровоцировали резкий рост цен на пшеницу на внутреннем рынке страны, особенно после введения Россией временного запрета на зерновой экспорт. Из-за той же жары российские власти снизили прогноз по урожаю зерна на треть - до 60-65 миллионов тонн.

Министерство экономики Украины на официальном сайте 18 августа опубликовало проект постановления правительства об утверждении объемов экспортных квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции.

Документ предусматривает введение квот на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи в объеме 1,5 миллиона тонн, ячменя - 1 миллион тонн и ржи - 10 тысяч тонн на период до 31 декабря 2010 года. Ожидается, что ограничения начнут действовать 1 сентября.

Украина - крупный экспортер зерновых. В 2009 году страна экспортировала 21,2 миллиона тонн зерна. По объемам экспорта пшеницы Украина заняла шестое место в мире (около 7% от объема мировой торговли), а по объему экспорта ячменя вышла в мировые лидеры (доля на мировом рынке составляет 36%).

В нынешнем маркетинговом году (с 1 июля) Украина планировала экспортировать 15-16 миллионов тонн зерна.

Украинское правительство не ожидает введения из-за зерновых квот санкций Всемирной торговой организации, членом которой страна стала два года назад. ВТО допускает временные ограничения зернового экспорта в случае угрозы продовольственной безопасности.