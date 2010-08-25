В России дорожает мука

В России продолжает дорожать мука.

Об этом УНИАН сообщили в Федеральной антимонопольной службе России (ФАС).

«Анализ поступившей оперативной информации свидетельствует о том, что практически во всех субъектах Российской Федерации продолжается рост цен на муку», - говорится в сообщении.

Отмечается, что отпускные цены на муку мукомольных предприятий возросли в среднем на 20-40% , а в ряде случаев и больше. Рост цен зафиксирован в Алтайском крае, Республике Башкортостан, Республике Мордовия, Забайкальском, Красноярском краях, Вологодской, Иркутской, Кемеровской, Костромской, Нижегородской, Тверской, Тульской областях и некоторых других регионах. Это объясняется тем, что запасы зерна, приобретенные до ажиотажного роста цен на зерно по низким ценам, закончились, и предприятия приступили к производству муки из «дорогого» сырья.

При этом розничные цены на муку также повысились на 7-20% (Архангельская, Воронежская, Иркутская, Кировская, Новгородская области и ряд других регионов).

В ФАС отмечают, что по выявленным признакам нарушения антимонопольного законодательства территориальными органами возбуждены дела, проводится антимонопольное расследование.

В Московской области выявлено синхронное повышение цен на муку мукомольными предприятиями Московской области, что свидетельствует о наличии признаков согласованных действий на рынке производства и реализации указанной продукции.

Как сообщал УНИАН, 13 августа руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь АРТЕМЬЕВ заявил, что рост цен на зерно в России носит спекулятивный характер.