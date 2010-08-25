В России цены на хлеб могут повыситься

В России увеличение цен на хлеб может составить 10-15% в конце августа. Об этом УНИАН сообщили в Федеральной антимонопольной службе России (ФАС).

«По экспертным прогнозам, увеличение цен на хлеб может составить 10-15% в конце августа – начале сентября 2010 года», - говорится в сообщении.

В тоже время, подчеркивается, что резкого роста розничных цен на хлебобулочные изделия, в частности, на социальные сорта хлеба, не отмечается. Во многих регионах цены на хлеб остаются неизменными. Такую ситуацию можно объяснить тем, что в соответствии с договорами поставки, заключенными между ними и торговыми сетями, поставщик обязан за 30 дней до изменения цены уведомить об этом торговую сеть. В настоящее время соответствующие уведомления в торговые сети направлены многими хлебозаводами.

По информации ФАС, в ряде регионов Российской Федерации, в частности в Республике Башкортостан, Амурской, Иркутской, Кемеровской, Костромской, Московской, Новгородской областях, городе Москве, произошел рост отпускных и розничных цен на хлеб, что подтверждают экспертные прогнозы.

По выявленным признакам нарушения антимонопольного законодательства возбуждены дела в Московском и Чувашском УФАС России.

Кроме того, продолжился рост цен на отдельные виды круп, особенно на гречневую крупу. Повышение розничных цен на гречневую крупу от 6 до 20% отмечено в Республике Башкортостан, Брянской, Воронежской, Брянской, Вологодской, Ивановской, Самарской областях и ряде других территорий.

Кроме этого, за прошедший период во многих регионах Российской Федерации зафиксирован рост цен на молочную продукцию. Хозяйствующие субъекты отмечают, что себестоимость молока в значительной степени зависит от объемов его производства и загрузки мощностей предприятия, которая в настоящее время в связи с дефицитом молочного сырья, снизилась на 25-30%. В связи с ростом удельных затрат на производство 1 литра молока, увеличилась его себестоимость, что и привело к росту отпускных цен на него. Рост отпускных цен повлек за собой увеличение розничных цен на молочную продукцию в среднем на 3-18% в зависимости от ассортимента.

Рост цен зафиксирован в Алтайском, Красноярском, Хабаровском краях, Республике Башкирия, Республике Татарстан, Костромской, Новгородской, Нижегородской областях.

По информации территориальных органов ФАС России, в Воронежской, Кировской, Липецкой областях зафиксировано снижение ассортиментного ряда на молочную продукцию в розничной торговле.

Антимонопольными органами на местах выявляются факты повышения отпускных цен на молочную продукцию, проводятся проверки обоснованности установления таких цен: анализируются суммы необходимых для производства и реализации указанной продукции затрат, а также анализ полученной предприятиями прибыли.