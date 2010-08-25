Украина не планирует вводить ограничения на экспорт зерна

Министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявляет, что правительство Украины пока не планирует вводить ограничения на экспорт зерна.

Об этом Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Пока еще нет. Это (введение квот - УНИАН) будет зависеть от объемов экспорта зерна», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

В свою очередь, вице-премьер-министр Украины Виктор СЛАУТА отметил, что на зерновом рынке стран черноморского региона действуют не рыночные, а спекулятивные цены. «Цены с 15 июля стали не рыночные, игроками на рынке Черноморского бассейна сработали Америка, Франция и даже экспортером стала Германия», - сказал он.

По его словам, Украина сохранит экспортный потенциал зерна. «Но процент от валового производства зерна приведет к снижению объемов экспорта, поскольку необходимо оставить зерно и для производства кормов, и для производства хлебобулочных изделий», - предположит В.СЛАУТА.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономики Украины опубликовало проект постановления Кабинета министров Украины «Об утверждении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 года, и порядка выдачи лицензии».

Документом предлагается установить квоту на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 1,5 млн. тонн, ячменя – 1 млн. тонн и ржи – 10 тыс. тонн.

Американская торговая палата в Украине и Американско-украинский деловой совет (ЮСЮБиСи) обратились к украинскому руководству с заявлением, в котором выразили обеспокоенность намерениями Украины ввести квоты на экспорт зерна.