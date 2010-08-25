Поголовье КРС в Крыму сократилось на 4,5%

По состоянию на 1 августа 2010 г., в Крыму в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота составило 191,6 тыс. голов, что на 4,5% меньше по сравнению с 1 августа 2009 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в том числе поголовье коров сократилось на 3,8% - до 87,5 тыс. голов, свиней - увеличилось на 4,8% - до 189,8 тыс. голов. Кроме того, поголовье овец и коз составило 407,8 тыс. голов (на 8,2% больше), птицы всех видов - 13289,4 тыс. голов (на 7,4% больше, чем на 1 августа 2009 г.).

В аграрных предприятиях, по сравнению с началом августа 2009 г., поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 20,7%, коров - на 6,6%, овец и коз - на 13,3%, свиней - увеличилось на 7,6%, птицы - на 8,4%.

В хозяйствах населения отмечается уменьшение поголовья крупного рогатого скота на 0,4%, коров - на 3,5%, при этом увеличилось поголовье свиней на 2,2%, овец и коз - на 11,7%, птицы - на 6,2%.

Населением Крыма на начало августа 2010 г. содержалось 83,2% общей численности крупного рогатого скота (на 1 августа 2009 г. - 79,8%), в том числе коров - 90,3% (90,0%), свиней - 50,6% (51,9%), овец и коз - 88,7% (85,9%), птицы - 45,4% (в прошлом году - 45,9%).

За январь-июль 2010 г. в аграрных предприятиях автономии объем выращивания скота и птицы превысил уровень прошлого года на 3,9%, в том числе свиней - на 24,8%, птицы - на 5,0% крупного рогатого скота - сократился на 29,4%.

Отношение общего объема выращивания скота и птицы к реализации на убой составило 102,1% (в прошлом году - 100,4%).

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 июля 2010 г., в Крыму в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота составляло 195,5 тыс. голов, или на 4,3% меньше по сравнению с 1 июля 2009 г.