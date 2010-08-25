Реализация зерновых в Крыму сократилась на 25,8%

В январе-июле 2010 г. сельскохозяйственными предприятиями Крыма (кроме малых) реализовано по всем направлениям 251,4 тыс. тонн зерновых культур, что на 25,8% меньше по сравнению с январем-июлем прошлого года. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в том числе объем реализации пшеницы составил 115,8 тыс. тонн (на 42% меньше), ячменя - 110,8 тыс. тонн (на 3,4% меньше), кукурузы - 323 тонны (на 75,5% меньше).

Средняя цена реализации зерновых культур сельхозпредприятиями в январе-июле 2010 г. была на уровне 950,0 грн. за тонну, что на 5,5% больше, чем в январе-июле 2009 г.

Средняя цена зерновых культур, которую предлагали при закупках предприятия, занимающиеся хранением и переработкой зерна, на 1 августа 2010 г. составила 1049,5 грн. за тонну, в том числе на пшеницу - 1049,0 грн. за тонну (в январе-июле прошлого года - соответственно 988,4 грн. и 871,8 грн. за тонну).

Как сообщал УНИАН, объем реализации зерновых культур в Крыму за 6 месяцев 2010 года сократился на 41% - до 106,6 тыс. тонн.