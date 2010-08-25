В Херсонской обл. продажа агропродуктов на рынках выросла
12:51, 25 августа 2010Агро
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В январе-июле на 25,7%
В Херсонской области продажа сельскохозяйственных продуктов на рынках за январь-июль текущего года в сравнении с январем-июлем прошлого года увеличилась на 25,7%.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении и статистики в области при этом продукты животноводства подешевели на 7,6%, их продажа увеличилась на 29,8%.
Продажа продуктов растениеводства уменьшилась на 11,4% при росте цен на 20,5%.
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