В Херсонской обл. продажа агропродуктов на рынках выросла

В Херсонской области продажа сельскохозяйственных продуктов на рынках за январь-июль текущего года в сравнении с январем-июлем прошлого года увеличилась на 25,7%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении и статистики в области при этом продукты животноводства подешевели на 7,6%, их продажа увеличилась на 29,8%.

Продажа продуктов растениеводства уменьшилась на 11,4% при росте цен на 20,5%.