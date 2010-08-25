Житомирские аграрии завершили уборку ранних зерновых.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Отмечается, что в данный момент по всем категориям хозяйств из прогнозируемых 296,5 тыс. га ранних зерновых колосовых культур обмолочено 296,4 тыс. га или почти 100%.

Намолочено более 700 тыс. тонн зерна при средней урожайности 22,2 ц с га.

Больше всего зерновых собрано в Ружинском районе, где на площади более 33 тыс. га намолочено более 100 тыс. тонн зерна при средней урожайности 30,2 ц с га.

Как сообщал УНИАН, в этом сезоне аграрии региона планируют в целом собрать около 1 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур.