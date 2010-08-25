В Житомирской области начался сев озимых культур
13:01, 25 августа 2010Агро
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Запланировано посеять 180 тыс. га
Аграрии Житомирской области аграрии приступили к севу озимых культур.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской областной госадминистрации.
Уточняется, что на 19 августа т.г. уже посеяно более 4 тыс. га озимого рапса.
Лучше всего проводятся эти работы в Бердичевском районе, где посеяно уже 1 тыс. га этой культуры, а также в Чудновском и Малинском (по 600 га).
В Черняховском районе рапсом засеяно уже 500 га.
В целом в этом году в регионе планируют засеять озимыми около 180 тыс. га - на уровне прошлого года.
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