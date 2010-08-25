Правительство выделило Житомирской обл. 1400 т муки

Правительство выделило Житомирской области 1120 тонн пшеничной и 280 тонн ржаной муки из зерна Государственного интервенционного фонда.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Отмечается, что муку выделили приказом Минагрополитики от 16 августа 2010 года №489 для обеспечения формирования в регионе стабильной ценовой политики на хлеб и хлебопродукты в 2010/11 маркетинговом году для ежемесячной потребности хлебозаводов региона. По данным управления, указанного объема муки хватит для того, чтобы регулировать цены на хлеб в регионе.

Также указывается, что ДП «Черняховский КХП» ГАК «Хлеб Украины» подписал соглашение с Аграрным фондом Украины на помол 10 тыс. тонн пшеницы на муку для хлебозаводов области.