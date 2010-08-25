В региональные ресурсы закуплено 1,1 млн. т продзерна

В Украине состоянием на 21 августа этого года в региональные ресурсы закуплено 1,134 млн. т. продовольственного зерна урожая 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики.

1,134 млн. тонн составляет 74,1% объема рекомендуемого 3-месячного неснижаемого запаса зерна. Объем рекомендуемого запаса продовольственного зерна – 1,531 млн. тонн.

Отмечается, что за неделю было закуплено 207,6 тыс. тонн зерна.

Сообщается также, что на 21 августа прошлого года в резервы было закуплено 881,5 тыс. тонн продовольственного зерна (57,6% от объема рекомендуемого запаса). Состоянием на 1 августа т. г. в регионах, по данным деклараций, в наличии имелось 402,4 тыс. тонн зерна.