В региональные ресурсы закуплено 1,1 млн. т продзерна
13:40, 25 августа 2010Агро
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Это 74% от 3-месячного неснижаемого запаса
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики.
1,134 млн. тонн составляет 74,1% объема рекомендуемого 3-месячного неснижаемого запаса зерна. Объем рекомендуемого запаса продовольственного зерна – 1,531 млн. тонн.
Отмечается, что за неделю было закуплено 207,6 тыс. тонн зерна.
Сообщается также, что на 21 августа прошлого года в резервы было закуплено 881,5 тыс. тонн продовольственного зерна (57,6% от объема рекомендуемого запаса). Состоянием на 1 августа т. г. в регионах, по данным деклараций, в наличии имелось 402,4 тыс. тонн зерна.
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