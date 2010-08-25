Компания «Авангард» в І полугодии увеличила чистую прибыль на 86%

Компания «Авангард» в І полугодии этого года увеличила чистую прибыль на 86%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, - до 61,9 млн. долл. США.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, рентабельность по чистой прибыли увеличилась на 3% - до 37%.

Выручка увеличилась на 68% и составила 165,9 млн. долл. США; показатель EBITDA увеличился на 47% и составил 63,5 млн. долл. Одновременно, рентабельность по EBITDA сократилась до 38%. «Это связано с ростом рыночных цен на зерно в 2009 году, по сравнению с рекордно низкими ценами на зерно, собранное в 2008 году, а также в результате сокращения государственных субсидий (1 полугодие 2009 г.: 6,8 млн. долларов США, 1 полугодие 2010 г.: 0,5 млн. долл. США)», - отмечается в сообщении компании.

Общий объем производства яиц за отчетный период вырос на 29% - до 1 910 млн. шт.; поголовье птицы увеличилось на 16% - до 18,6 млн.; средняя цена реализации яиц увеличилась на 44% - до 0,52 (без учета НДС) грн за 1 шт. Доля продаж продукции компании через сети розничной торговли увеличилась до 7% общего объема, ожидается дальнейший рост.

«Первая половина текущего года стала удачными и насыщенным на события периодом для компании: мы успешно провели IPO и прошли листинг на Лондонской Фондовой Бирже, увеличили поголовье птицы и объемы производства и показали хорошие финансовые результаты. В частности, я очень довольна тем, что мы добились таких результатов, несмотря на снижение среднерыночных цен на куриное яйцо в конце первого полугодия, что, в свою очередь, негативно отразилось на большинстве наших конкурентов на местном рынке», - сказала генеральный директор компании Наталья ВАСИЛЮК.

По ее словам, компания ожидает, что во втором полугодии 2010 г. в результате роста цен на зерно средняя рыночная цена на натуральное яйцо существенно вырастет. «При этом, несмотря на рост цен, потребительский спрос останется на высоком уровне, так как куриное яйцо остается самым дешевым источник протеина животного происхождения, поэтому мы не ожидаем, что рост цен окажет негативный эффект на наш бизнес», - отметила Н.ВАСИЛЮК.

Сообщается также, что 24 августа Fitch Ratings присвоило Avangardco Investments Public Limited (Avangardco) долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валютах на уровне «В» соответственно. Fitch также присвоило Avangardco рейтинг долгосрочных обязательств по национальной шкале на уровне «А + (укр)». Прогноз по долгосрочным РДЭ и по рейтингу долгосрочных обязательств по национальной шкале – «Стабильный».

Справка УНИАН. "Авангард" – одна из крупнейших агропромышленных компаний в Украине, специализирующаяся на производстве куриных яиц и яичных продуктов. По итогам 2009 года компания занимает 23% рынка яиц (39% промышленного рынка яиц) в Украине и 52% рынка яичных продуктов. По состоянию на 30 июня 2010 года общее поголовье птицы компании составило 18,6 млн. Предприятия компании расположены в 14 регионах Украины и в Автономной Республике Крым. В 2009 году компания экспортировала свою продукцию в 16 стран мира, в основном на Ближний Восток и Азию. В 2009 году выручка компании составила 319,855 млн. долларов США (в 2008-м - 302,292 млн. долларов США), EBITDA составила 152,092 млн. долларов США (в 2008-м - 113,738 млн. долларов США). С мая 2010 г. акции компании в форме Глобальных депозитарных расписок котируются на Лондонской фондовой бирже.