В Украине производство негазированной воды выросло

В Украине за январь-июль этого года производство негазированной минеральной воды увеличилось на 10,5%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, - до 15,7 млн. дал.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в июле т. г. было произведено 2,7 млн. дал негазированной минеральной воды, что на 5,7% больше, чем в июне т.г., и на 5% меньше, чем в июле прошлого года.

Производство газированной минеральной воды за январь-июль сократилось на 0,3% - до 66,7 млн. дал. Отмечается, что в июле было произведено 14,1 млн. дал, что на 6,8% больше, чем в июне т. г. и на 5,1% меньше, чем в июле 2009 года.

Как сообщал УНИАН, за 2009 год произведено 98,4 млн. дал газированной минеральной воды, что на 15,2% ниже показателя 2008 года. Производство негазированной минеральной воды в 2009 году составило 23,2 млн. дал, что на 21,3% меньше, чем в 2008 году.