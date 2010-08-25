Украина сократила производство кисломолочных продуктов
15:57, 25 августа 2010Агро
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В январе-июле на 3,6%
Украина в январе-июле 2010 года сократила производство кисломолочных продуктов на 3,6%, по сравнению с 2009 годом, – до 287 тыс. тонн.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.
Согласно сообщению, в июле т. г. производство кисломолочных продуктов в Украине составило 46,3 тыс. тонн, что на 1,9% больше, чем в июне т. г. и на 2,8% меньше, чем в июле прошлого года.
Как сообщал УНИАН, Украина в 2009 году сократила производство кисломолочных продуктов на 7,2%, по сравнению с 2008 годом, – до 492 тыс. тонн.
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