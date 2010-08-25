Украина сократила производство кисломолочных продуктов

Украина в январе-июле 2010 года сократила производство кисломолочных продуктов на 3,6%, по сравнению с 2009 годом, – до 287 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в июле т. г. производство кисломолочных продуктов в Украине составило 46,3 тыс. тонн, что на 1,9% больше, чем в июне т. г. и на 2,8% меньше, чем в июле прошлого года.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2009 году сократила производство кисломолочных продуктов на 7,2%, по сравнению с 2008 годом, – до 492 тыс. тонн.