Еженедельный ОБЗОР аграрных рынков (от 25.08.10)



Обзор за неделю 16-22 августа



Пшеница.

После коррекции наблюдаемой в начале августа цены на пшеницу стабилизировались в боковом диапазоне $6,45-$7,15. В настоящее время на Чикагской Бирже стоимость сентябрьского контракта составляет $6,76 ($248,53 за тонну). Дальнейший рост цен сдерживают прогнозы метеорологических служб, которые ожидают в ближайшие дни затяжных дождей на всей европейской территории России, а также в Украине и Казахстане. Обильные осадки должны благоприятно сказаться на будущих всходах озимых культур. Если прогнозы синоптиков оправдаются, то будущий урожай озимых культур окажется весьма неплохим, соответственно, в среднесрочной перспективе цены на пшеницу могут оказаться под давлением. Мы по-прежнему ожидаем снижения цен в горизонте 2-3 месяцев до уровня $5,8 за бушель пшеницы.



Кукуруза.



Цены на кукурузу продолжают движение в рамках восходящего коридора. В настоящий момент на Чикагской Бирже за бушель кукурузы предлагают $4,05 ($159,45 за тонну). Стоит отметить, что цена вплотную подошла к линии поддержки канала, и в случае её пробития возможны резкие движения котировок вниз. И все же пока больше предпосылок для роста цен. Засушливая погода в ключевых кукурузных районах США вкупе с растущим спросом на американское зерно со стороны азиатских потребителей формируют весомые аргументы в пользу дальнейшего роста цен.

Свинина.





Цены на постную свинину после резкого падения, связанного с экспирацией фьючерсов, стабилизировались в рамках узкого диапазона вблизи отметки $0,78 за фунт ($1716 за тонну). Участники рынка продолжают пристально следить за динамикой цен на фуражное зерно. Поскольку за последнюю неделю мы не наблюдали роста стоимости кукурузы и пшеницы, то трейдеры также взяли определенную паузу. В дальнейшем тенденции на рынке мяса продолжат преимущественно определяться ситуацией на рынке зерна, рост цен на фураж будет существенно давить на котировки мяса, поскольку животноводческие фермы, неся убытки, предпочтут сокращать поголовье скота, увеличивая предложения мяса.

Обзор предоставила ФК "Калита-Финанс"