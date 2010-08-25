В Украине производство пива сократилось

В Украине в январе-июле 2010 года производство солодового пива, включая безалкогольное и пиво с содержанием алкоголя менее 0,5%, составило 188 млн. дал, что на 1,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в июле т.г. производство пива в Украине составило 38,9 млн. дал, что на 12% больше, чем в июне т.г., и на 8,5% больше, чем в июле 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году производство в Украине солодового пива, включая безалкогольное и пиво с содержанием алкоголя менее 0,5%, составило 300 млн. дал, что на 6,2% ниже показателя 2008 года.