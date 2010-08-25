В Украине производство ликеров и настоек сократилось

В Украине производство ликеров, сладких наливок, спиртовых настоек и других спиртных напитков в январе-июле 2010 года составило 6,9 млн. дал, что на 19,7% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в июле т. г. производство этих напитков составило 1,2 млн. дал, что на 9,7% больше, чем в июне текущего года, и на 3% больше, чем в июле 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в Украине производство ликеров, сладких наливок, спиртовых настоек, водок и других спиртных напитков в 2009 году составило 12 млн. дал, что на 41,3% меньше, чем в 2008 году.