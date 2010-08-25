В Украине производство коньяков и бренди увеличилось

В Украине производство коньяков и бренди в январе-июле 2010 года составило 1,6 млн. дал, что на 3,4% больше соответствующего периода прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в июле т. г. производство коньяков и бренди составило 0,2 млн. дал, что на 11% выше показателя июня т. г. и на 15,5% выше показателя июля 2009 г.

Как сообщал УНИАН, в Украине производство коньяков и бренди в 2009 году составило 3 млн. дал, что на 21% ниже показателя за 2008 год.