Производство водки и крепких спиртных напитков упало

В Украине производство водки и крепких спиртных напитков в январе-июле 2010 года составило 22,8 млн. дал, что на 9,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в июле т.г. в стране было произведено 3,3 млн. дал водки и крепких спиртных напитков, что на 13,8% меньше показателя за июнь 2010 года и в 2 раза больше показателя за июль 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году в Украине было произведено 43,4 млн. дал водки и крепких спиртных напитков, что на 5,2% больше, чем в 2008 году.