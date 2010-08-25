В Украине производство спрэдов снизилось

В Украине в январе-июле 2010 года было произведено 33,8 тыс. тонн спрэдов и жировых смесей, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в июле т.г. было произведено 4,4 тыс. тонн спрэдов, что на 12,7% меньше, чем в июне 2010 года, и на 11,9% меньше, чем в июле 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году в Украине было произведено 72,7 тыс. тонн спрэдов и жировых смесей, что на 10,1% меньше, чем в 2008 году.