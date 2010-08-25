Производство свежих неферментированных и кисломолочных сыров снизилось
17:47, 25 августа 2010Агро
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За 7 месяцев на 6,3%
В Украине в январе-июле 2010 года было произведено 45,3 тыс. тонн свежих неферментированных и кисломолочных сыров, что на 6,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.
Согласно сообщению, в июле т.г. было произведено 6,4 тыс. тонн свежих неферментированных и кисломолочных сыров, что на 7,6% больше, чем в июне т.г, и на 6,4% меньше, чем в июле 2009 года.
Как сообщал УНИАН, в 2009 году в Украине было произведено 84,7 тыс. тонн свежих неферментированных и кисломолочных сыров, что на 8% меньше, чем в 2008 году.
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