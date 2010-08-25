Производство свежих неферментированных и кисломолочных сыров снизилось

В Украине в январе-июле 2010 года было произведено 45,3 тыс. тонн свежих неферментированных и кисломолочных сыров, что на 6,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в июле т.г. было произведено 6,4 тыс. тонн свежих неферментированных и кисломолочных сыров, что на 7,6% больше, чем в июне т.г, и на 6,4% меньше, чем в июле 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году в Украине было произведено 84,7 тыс. тонн свежих неферментированных и кисломолочных сыров, что на 8% меньше, чем в 2008 году.