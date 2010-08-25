Fitch присвоило агрохолдингу "Авангард" рейтинг «В»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило компании Avangardco Investments Public Limited долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте на уровне "B", а также национальный долгосрочный рейтинг "A+(ukr)", прогноз - "стабильный".

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба агрохолдинга.

Как сказано в сообщении, Fitch отмечает, что присвоенные долгосрочные РДЭ компании отражают средние уровни бизнес-рисков и концентрацию на одной линии продуктов (птицеводство/производство яиц). По мнению агентства, этот фактор сглаживается с учетом возможностей, связанных с увеличивающимися рыночными долями на рынке яйца, произведенного промышленным путем, учитывая высокую фрагментацию рынка, а также возможностей, связанных с экспортными рынками.

Как отмечает агентство, уровень вертикальной интеграции в сегменте производства и дистрибуции комбикорма вместе с доказанной способностью влиять на ценообразование обеспечивает "Авангарду" стабильные показатели маржи прибыли относительно сопоставимых компаний.

Fitch добавляет, что долгосрочный РДЭ компании в иностранной валюте ограничен текущим суверенным рейтингом Украины, но в то же время сдерживается ввиду существования значительных сделок со связанными сторонами, в частности, что касается заимствований и размещения денежных средств в банке, который не имеет рейтинга и находится в собственности основного акционера Avangardco.

Справка УНИАН. "Авангард" – одна из крупнейших агропромышленных компаний в Украине, специализирующаяся на производстве куриных яиц и яичных продуктов. По итогам 2009 года компания занимает 23% рынка яиц (39% промышленного рынка яиц) в Украине и 52% рынка яичных продуктов. По состоянию на 30 июня 2010 года общее поголовье птицы компании составило 18,6 млн. Предприятия компании расположены в 14 регионах Украины и в Автономной Республике Крым. В 2009 году компания экспортировала свою продукцию в 16 стран мира, в основном на Ближний Восток и в Азию.

В 2009 году выручка компании составила 319,855 млн. долларов США (в 2008-м - 302,292 млн. долларов США), EBITDA составила 152,092 млн. долларов США (в 2008-м - 113,738 млн. долларов США). С мая 2010 г. акции компании в форме глобальных депозитарных расписок котируются на Лондонской фондовой бирже.