В Украине производство жирных сыров снизилось

В Украине производство жирных сыров по итогам января-июля 2010 года составило 123 тыс. тонн, что на 12,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в июле т.г. производство жирных сыров в стране составило 19,6 тыс. тонн, что на 0,6% больше, чем в июне т.г., и на 11,7% меньше, чем в июле 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году в Украине производство жирных сыров составило 227 тыс. тонн, что на 3,4% меньше, чем в 2008 году.