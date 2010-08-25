Производство обработанного молока увеличилось

В Украине по итогам января-июля 2010 года производство жидкого обработанного молока увеличилось на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 460 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в июле т.г. было произведено 76,4 тыс. тонн молока, что на 3,6% больше, чем в июне 2010 года, и на 11,5% больше, чем в июле 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в Украине по итогам 2009 года производство жидкого обработанного молока сократилось на 4,3% по сравнению с 2008 годом – до 758 тыс. тонн.