Производство обработанного молока увеличилось
17:58, 25 августа 2010Агро
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За 7 месяцев на 3,3%
В Украине по итогам января-июля 2010 года производство жидкого обработанного молока увеличилось на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 460 тыс. тонн.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.
Согласно сообщению, в июле т.г. было произведено 76,4 тыс. тонн молока, что на 3,6% больше, чем в июне 2010 года, и на 11,5% больше, чем в июле 2009 года.
Как сообщал УНИАН, в Украине по итогам 2009 года производство жидкого обработанного молока сократилось на 4,3% по сравнению с 2008 годом – до 758 тыс. тонн.
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