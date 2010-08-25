В Винницкой обл. запасы зерна сократились

В сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) Винницкой области запасы зерна за январь-июль 2010 года сократились на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и на 1 августа т.г. составили 852,6 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, на 1 августа 2010 года непосредственно в аграрных предприятиях области хранилось 616,2 тыс. тонн зерновых, в зернохранящих и зерноперерабатывающих предприятиях – 236,3 тыс. тонн зерна.

Средняя закупочная цена зерновых культур, которую предлагали зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия товаропроизводителям, в январе-июле текущего года составила 1069,6 грн. за 1 тонну, что на 35,7% больше уровня соответствующего периода прошлого года.