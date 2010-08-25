В Винницкой обл. поголовье свиней увеличилось

В Винницкой области в хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 августа 2010 года поголовье свиней возросло на 18,2%, или на 69,736 тыс. голов, по сравнению с аналогичной датой 2009 года – до 452,9 тыс. голов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, по состоянию на 1 августа 2010 года поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 3,2%, или на 12,096 тыс. голов, – до 390,1 тыс. голов, в т.ч. поголовье коров сократилось на 1,3%, или на 2,431 тыс. голов, - до 184,6 тыс. голов.

Кроме того, увеличилось поголовье овец и коз – на 8,9%, или на 4,209 тыс. голов, - до 51,5 тыс. голов, птицы - на 11,8%, или на 1,322 млн. голов, - до 12,529 млн. голов.