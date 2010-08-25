Аграрии Черниговской области начали уборку кукурузы

В Черниговской области началась уборка кукурузы на зерно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации, уже убрано 12 тыс. га, намолочено 48 тыс. тонн зерна.

На сегодняшний день кукурузу убирают аграрии 4 районов области. Средняя урожайность на первых обмолоченных площадях составляет 39,6 центнера с гектара, что на 12 ц/га меньше, чем в прошлом году.

В пресс-службе отмечают, что аномально засушливое лето повлияло не только на урожайность кукурузы, но и привело к тому, что сбор этой культуры начался почти на три недели раньше, чем обычно. В прошлом году, например, кукурузу в области начали убирать в середине сентября.

Эксперты считают, что чрезвычайные погодные условия этого лета скажутся на кукурузе несколько меньше, чем на других зерновых культурах, которые уже убраны, поскольку она более стойкая к условиям недостатка влаги.

Кукурузой на Черниговщине в этом году засеяно 212 тыс. га – это наибольший показатель за время существования области в современных границах. По прогнозам, урожай зерна кукурузы в регионе составит около одного миллиона тонн.