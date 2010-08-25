Украинская продукция из птицы и яиц соответствует европейским стандартам

Отечественная продукция из мяса птицы и яиц соответствует европейским стандартам.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Государственного комитета ветеринарной медицины, об этом сказано в итоговом отчете Европейской Комиссии (ЕК) по результатам проверки системы контроля при производстве продукции из мяса птицы и яиц, который поступил украинской стороне.

В частности, инспекторы ЕС признали, что в Украине на практике внедрена эффективная система контроля производства на предприятиях и птицефермах. Одновременно в отчете отмечается важность введения дополнительных мер для обеспечения содержания животных на убойных пунктах.

В сообщении напоминают, что миссия экспертов Офиса продуктов питания и ветеринарии Европейской Комиссии находилась в Украине с 17 по 27 мая т.г. В июле украинская сторона предоставила на рассмотрение ЕК план мероприятий по выполнению рекомендаций инспекторов для исправления выявленных недостатков. Указанный план Еврокомисия признала приемлемым. Кроме того, с 1 июля Россия отменила ограничения на ввоз из Украины всех видов животноводческой продукции тех компаний, которые были проинспектированы российскими специалистами.

“Такие решения создают позитивные условия для экспорта продукции отечественных птицеводов. Внутренний рынок Украины практически насыщен, и потенциал для развития отрасли есть лишь в случае наращивания поставок за границу”, - говорится в сообщении пресс-службы.

Так, по данным Госкомстата, в 2009 году потребление мяса птицы на душу населения в стране составляло 23 кг, что отвечает аналогичному показателю европейских стран. В прошлом году было произведено 15,6 млрд. яиц, из которых на внутреннем рынке было потреблено не больше 13 млрд. шт.