Аграрии Винницкой обл. приступили к уборке гречихи и проса

Аграрии Винницкой области начали уборку гречихи и проса.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой облгосадминистрации Иван МОВЧАН.

Согласно сообщению, уже собрано 7,511 тыс. тонн гречихи и 1,355 тыс. тонн проса.

Также аграрии собрали 2 млн. 045 тыс. 668 тонн ранних зерновых при средней урожайности 31,7 ц/га. Урожай убран с площади 645,269 тыс. га, что составляет 99% от площадей, засеянных ранними зерновыми культурами.

Намолочено 1 млн. 257,308 тыс. тонн озимой пшеницы (урожайность – 35,5 ц/га), 198,714 тыс. тонн озимого ячменя (29,5 ц/га), 28,377 тыс. тонн гороха (18,8 ц/га), 56,847 тыс. тонн озимого рапса (20 ц/га), 17,487 тыс. тонн ржи (22,7 ц/га), 88,781 тыс. тонн яровой пшеницы (29,1 ц/га), 429,109 тыс. тонн ярового ячменя (27,4 ц/га), 21,375 тыс. тонн ярового рапса (14,8 ц/га) и 5,851 тыс. тонн овса (23 ц/га).

Как сообщал УНИАН, аграрии Винницкой области планируют собрать около 3 млн. тонн зерновых. Посевная площадь в 2010 году составляет 1 млн. 539 тыс. га, или на 14 тыс. га больше, чем в 2009 году.

В целом на территории Винницкой области имеется около 2 млн. га сельскохозяйственных земель.