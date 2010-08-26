В пищепроме Крыма индекс производства составил 98,5%

В Крыму на предприятиях по производству пищевых продуктов, напитков и табачных изделий индекс производства промышленной продукции за январь-июль 2010 г. по отношению к январю-июлю 2009 г. составил 98,5%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в Крыму за 7 текущего года произведено свинины свежей (парной) или охлажденной 1 745 тонн, круп - 18,5 тыс. тонн, колбасных изделий – 10 794 тонны, вина виноградного – 4 507 тыс. дал, что соответственно на 28,7%, 23,0%, 21,0%, 6,2% больше, чем за январь-июль 2009 г.

В то же время, на 27,8% снизился выпуск говядины и телятины свежей (парной) или охлажденной и составил 1 220 тонн, на 3,3% - молока обработанного жидкого (5 463 тонны), на 4,8% - изделий хлебобулочных (32 тыс. тонн). Объем производства мяса и субпродуктов домашней птицы, свежей или охлажденной составил свыше 31 тыс. тонн (на уровне января-июля 2009 г.).

При этом в июле 2010 г. к июню 2010 г. индекс производства в пищевой промышленности Крыма составил 108,1%, к июлю 2009 г. - 112,5%.

Как сообщал УНИАН, на предприятиях пищепрома Крыма индекс производства за январь-июнь 2010 г. составил 96,1%.