На Тернопольщине запасы зерна уменьшились на 25%

В Тернопольской области запасы зерна на предприятиях, которые осуществляют хранение и переработку зерновых культур и в сельскохозяйственных предприятиях, по состоянию на 1 августа 2010 г., сравнительно с 1 августа 2009 г. уменьшились на 25,4% и составили 246,4 тыс. тонн.

Как сообщили УНИАН в областном управлении статистики, из общего запаса зерна запасы пшеницы уменьшились на 19,2% - до 174,1 тыс. т.

Непосредственно в аграрных предприятиях области было в наличии 156 тыс. т зерна (на 42,1% меньше, чем на 1 августа 2009 г.).

В среднем одно сельскохозяйственное предприятие на 1 августа т.г. имело остаток в 397 т зерна (на 1 августа 2009 г. – 657 т).

Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия на 1 августа 2010 г. имели в наличии 90,4 тыс. т зерна, из них на перерабатывающих предприятиях было 13,7 тыс. т зерновых, на хранящих – 76,7 тыс. т.

Средняя закупочная цена зерновых культур, которую предлагали хранящие и перерабатывающие предприятия области в январе-июле 2010 года, составляла 998,5 грн./т. В целом зерновые закупались у товаропроизводителей по цене, что на 31,1% выше, чем в январе-июле 2009 года. По сравнению с январем-июлем 2009 года подорожали все виды зерновых культур, кроме овса.

В агроформированиях, хранящих и перерабатывающих предприятиях на 1 августа 2010 г. имелось в запасе 0,7 тыс. тонн семян подсолнечника, 20,9 тыс. тонн рапса и 0,6 тыс. тонн сои. В январе-июле 2010 г. закупка рапса осуществлялась по средней цене 2,775 тыс. грн./т, что на 32,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., соя закупалась по 2,822 тыс. грн./т (на 26,2% дороже).