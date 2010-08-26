На Волыни закупочные цены на молоко являются самыми низкими среди регионов Украины. В личных крестьянских хозяйствах производство молока уменьшилось по сравнению с 2009 годом на %. Причина – сокращение поголовья скота.

Такая информация было озвучена 25 августа во время заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам сельского хозяйства, продовольствия, инвестирования села и земельных отношений, сообщила УНИАН пресс-служба Волынского областного совета.

Вопросы о состоянии производства, заготовки и реализации молока будут рассматриваться на очередной сессии облсовета 27 августа.

По информации профильного управления, аграрным формированиям переработчики платят от 2,2 до 2,7 грн. за литр, а личным крестьянским хозяйствам только 1,8 грн. за литр. В целом, за январь-июль этого года всеми категориями хозяйств произведено 268,8 тыс. тонн молока. Основные объемы производства - 83% - сосредоточены в личных крестьянских хозяйствах.

По итогам своего заседания депутатская комиссия подготовила проект решения, в котором предлагается ряд мероприятий для уменьшения разницы между закупочными ценами для сельскохозяйственных предприятий и личных крестьянских хозяйств. В первую очередь, идет речь о заготовке молока от личных крестьянских хозяйств без посредников путем создания молочных кооперативов. А также, о максимальном привлечении средств местных бюджетов для финансирования поддержки отрасли молочного скотоводства и развития молочной обслуживающей кооперации, об увеличении поголовья молочных коров во всех категориях хозяйств.

Справка УНИАН. В январе-июле 2010 г. перерабатывающими предприятиями области закупили 45 тыс. тонн молока во всех категориях хозяйств. 95% закуплено у товаропроизводителей Волыни. От сельскохозяйственных предприятий поступило 17,3 тыс. тонн, остальное – в личных крестьянских хозяйствах. Из 27,6 тонн молока, проданного хозяйствами области, 94% отвечает второму сорту, 1,2% принято как несортное.