В Украине произведено 61,2 млрд. шт. табачных изделий
12:06, 26 августа 2010Агро
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В январе-июле 2010 года предприятия Украины произвели 61,2 млрд. штук табачных изделий.
Об этом сказано в сообщении Государственной налоговой администрации Украины, размещенном на официальном сайте ГНАУ.
Согласно сообщению, в частности, было произведено 57,4 млрд. штук сигарет с фильтром, 3,8 млрд. штук сигарет без фильтра.
Всего за 1-е полугодие т.г. было реализовано табачных изделий на внутреннем рынке в количестве 52,8 млрд. штук, в том числе: сигареты с фильтром – 49,6 млрд. штук, сигареты без фильтра – 3,2 млрд. штук.
Объемы экспортированных табачных изделий составили 6,1 млрд. штук.
На 1 августа 2010 года в Украине действовало 11 лицензий на производство табачных изделий.
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