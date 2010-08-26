В Кировоградской обл. рыночные продажи сельхозпродуктов выросли

В январе-июле 2010 года продажи сельскохозяйственных продуктов на рынках Кировоградской области увеличились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом цены снизились на 0,4%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Продукты животного происхождения подешевели на 7%, их продажи сократились на 0,7%. Продажи продуктов растениеводства увеличились на 12,6% при росте цен на 24,9%.

В январе-июле 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на рынках области хлебные изделия подорожала на 20,2%, зерновые – на 22,9%, картофель – на 48,6%, овощи – на 32,9% (в том числе капуста – в 2,2 раза, чеснок – в 2,4 раза, лук – в 3 раза). Почти в 2 раза подорожал сахар, на 28,1% - молочные продукты, на 8,1% - яйца, подсолнечное масло – на 21,5%.

В то же время, в январе-июле 2010 года подешевели на 10,7% мясопродукты (сало свиное – 27,3%). Также подешевели свежие фрукты и ягоды – на 2,6%.